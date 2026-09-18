「可能性は排除していないようだ」ドジャース、佐々木朗希は先発ローテに…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメからの復帰へ向けて調整を続けているが、今週中に先発する予定はないという。レギュラーシーズン中に先発へ戻るのか、それともリリーフとして復帰するのかについて、球団はまだ検討中だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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佐々木は右手中指のマメによって離脱していたが、状態は回復傾向にある。デーブ・ロバーツ監督によれば、次の段階としてシミュレーションゲームに登板する予定だという。



一方で、今週中の先発復帰は見送られることになった。これまで早期復帰が近いとみられていたものの、少なくとも今週は実戦の先発マウンドには上がらない見通しだ。



並行して球団が現在検討しているのは、レギュラーシーズン終了前に一度先発させるのか、それともリリーフとして復帰させるのかという点だ。間近に迫っているポストシーズンを見据え、起用法を慎重に決めている。



注目の集まる佐々木の起用法について、ミストレッタ氏は「球団としては、ポストシーズンで彼から昨季同様の活躍が見られれば、これほど嬉しいことはないだろう。ポストシーズンでは彼をリリーフとして起用するのが最も理にかなっていると考えられるが、再び先発として起用する可能性もまだ排除していないようだ」と言及した。



佐々木は昨季のポストシーズンでブルペンの一角として重要な役割を果たした。今季も同様の役割を担うのであれば、復帰戦からリリーフとして起用し、大舞台を見据えた調整をすることが、チームにとっての最適解と言えそうだ。











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