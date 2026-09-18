







埼玉西武ライオンズの松本航投手が、シーズン終盤に再び一軍で結果を残している。今季はファームで思うような投球ができず、苦しい時間が続いたが、自らの課題と向き合い復調の糸口をつかんだ。「今年はもう本当に崖っぷち」。先発へのこだわりにも変化が生まれた右腕が、不振を乗り越えたきっかけと、一軍のマウンドに懸ける思いを語った。（取材・文：灰原万由）［1/2ページ］





プロフィール：松本航

兵庫県出身。明石商高、日本体育大を経て、2018年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した。ルーキーイヤーから一軍で7勝を挙げ、その後も先発を中心に登板を重ねてきた。今季は救援として登板を重ね、持ち味の力強い直球を武器に、一軍で存在感を示している。



プロ初セーブ＆自己最速タイ155キロ 再びつかんだ一軍でのチャンス

[caption id="attachment_290429" align="alignnone" width="1200"] 西武・松本航【写真：産経新聞社】[/caption]











8月14日に一軍昇格した西武・松本航は、巡ってきたチャンスを結果につなげている。昇格後はここまで8試合に登板し、8月21日の楽天戦では2点差に詰め寄られた延長11回2死満塁から登板すると、堀内謙伍を右飛に打ち取ってプロ初セーブを記録した。



「いい状態で上がってくることができたので、今のところは（良い状態を）キープできています。中継ぎにも慣れてきて、自分なりに準備もできています」



ファームで苦しい時間を過ごした今季、再びつかんだ一軍での出番を着実に重ねている。



好調を支える武器の一つが、今季自己最速タイの155キロを計測した直球だ。



「自分は真っすぐを投げないといけないピッチャーだと自覚しているので、しっかり差し込めるように強いボールを投げたいと思っています」



力のある直球があってこそ、変化球も生きる。「変化球はしっかり腕を振った中で投げられたらいいと思うので、毎回投げる時に強い真っすぐを投げることを意識しています」と語る松本。自らの持ち味を改めて明確にし、打者へ向かっている。



一軍昇格の知らせは、思わぬタイミングで舞い込んだ。ファームの遠征でバンテリンドームへ向かう予定だった8月14日、松本に一軍合流が告げられた。髙橋光成のアクシデントを受けて豆田泰志が先発し、リリーフデーになると聞いた松本は、突然巡ってきた好機に気持ちを切り替えた。



「これは投げさせてもらえるかなと。自分にとってはチャンスだなと思い、素直にうれしかったです」



迎えた同日のロッテ戦では8回を任され、2三振を奪って無失点。待ち望んだ一軍のマウンドで結果を残した。



松本は、どのようにして一軍へ戻る糸口をつかんだのか。転機となったのは、ファームで自らの投球を見つめ直した夏場だった。





「いろいろ試したくなる」あえて一つに絞った“不振脱出”への課題

[caption id="attachment_290424" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・松本航【写真：編集部】[/caption]











「技術面がなかなか上がってこなくて。ファームのアナリストに、課題や自分に足りないところを出してもらいました」



自らの性格を「課題を見つけたら、いろいろ試してみたくなっちゃうタイプ」と分析する松本は、今回はあえて手を広げなかった。「まずはアナリストに提示してもらった課題とだけ向き合ってみよう」と決め、武隈祥太ヘッドパフォーマンスアナリストらにも意見を求めながら、意識するポイントを一つに絞った。



目を向けたのは、踏み出す左足の使い方だった。



「踏み出す足の接地の角度が、内に入りすぎていました。上半身と下半身の捻転差があまりうまく作れていなかったので、腕が遠回りした部分もありました」



左足の着地を見直し、並進運動のスピードも上げた。修正後はファームで3試合連続無失点と数字もついてきた。「シンプルにそこを意識できたので、いい内容につながっています」と長く停滞していた投球に手応えが戻り、一軍昇格へつながった。



ファームで試行錯誤を続けた時期には、同期入団の森脇亮介からも刺激を受けた。病気を乗り越え、育成から支配下へ復帰した右腕とはプロ入り当初から親交が深く、「森脇さんには、本当に1年目から仲良くしてもらっていました。ファームにいた時も変わらずしっかり練習されていましたし、入団時と同じ背番号に戻って活躍していてすごくうれしかったですし、僕も刺激をもらいました」と語る。ファームで汗を流した仲間が再び一軍へはい上がる姿を松本も間近で見ており、自らの現在地と向き合う原動力となった。



周囲から刺激を受けながら、自身の投球とも改めて向き合った。その過程で避けて通れなかったのが、2024年シーズン後半に痛めた右肩だった。





「本当に再発が怖かった」右肩故障を経て変わった身体との向き合い方

[caption id="attachment_290426" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・松本航【写真：編集部】[/caption]











「最初は本当に再発が怖かったです。肩が緩くなってしまったので、なんとか肩の位置を正しく戻しながら探っていた部分がありました」



ここまで大きな怪我とは無縁だっただけに、どれほど体に負荷をかけていいのか判断する難しさもあった。



「どこまでやったら（肩が）壊れちゃうのかの限度が分からなくて、ストップをかけるのが少し遅れました。自分の身体と相談しながらできていたら、もうちょっと良かったかなとも思います」



2024年はシーズン途中から救援へ回り、「中継ぎに入って一生懸命やっていたところもあるので、もうちょっと冷静になれれば」と反省も残った。



右肩の故障を経た今は、中継ぎとして連投に備える中でも、自分の状態をより細かく確認するようになった。



「前日に投げたとしても、リセットしてなるべくいい状態に戻してから練習に入るように、その日のうちにしっかりケアすることは心がけています」



無理を重ねた経験を教訓に、投げ終えた後のケアまで含めて次の登板への準備を整えている。また、身体との向き合い方が変わる一方で、中継ぎという役割に対する思いにも変化が生まれた。

















埼玉西武ライオンズの松本航投手が、シーズン終盤に再び一軍で結果を残している。今季はファームで思うような投球ができず、苦しい時間が続いたが、自らの課題と向き合い復調の糸口をつかんだ。「今年はもう本当に崖っぷち」。先発へのこだわりにも変化が生まれた右腕が、不振を乗り越えたきっかけと、一軍のマウンドに懸ける思いを語った。（取材・文：灰原万由）［2/2ページ］





[caption id="attachment_290428" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・松本航【写真：編集部】[/caption]













「もうこだわりはない」苦しい二軍生活で変わった“先発”への思い

[caption id="attachment_274642" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの松本航（写真：産経新聞社）[/caption]











2024年シーズン途中から中継ぎへ回ったが、当時は先発で手応えを感じ始めた時期だった。



「24年は先発で少しいい結果が出て、自分もつかみかけてたところがあったので、少し悔しさがありました」



すぐには割り切れない思いがあった。それでも、ファームで結果が出ない時間が長く続いた今季、その考えは変わっていった。



「もう（先発への）こだわりはないですし、二軍の生活も長くてなかなか結果も出ず、苦しかった部分もあって。一軍で投げないと意味がないというか、一軍で投げてこそプロ野球だなと思います。一軍で投げられるなら、どこでもしっかり投げたいです」



現在地を見つめる言葉には、危機感もにじむ。



「今年はもう本当に崖っぷち。結果を出さないといけない立場の中で、こうしてチャンスを与えてもらっています。今のところはしっかり投げられていると思うので、継続していきたいです」。先発か中継ぎかにこだわるより、一軍で求められた役割を果たし続けることに意識は向いている。



シーズン終盤は一戦必勝の戦いが続く。松本も勝敗や登板する場面を問わず、準備を整えてブルペンで待つ。



「行けと言われたら、万全の準備をしていけるようにしたいです。ここから本当に一戦必勝になってくると思いますが、たとえ負けていてもしっかりゼロに抑えて、チームの士気が下がらないように、負けていても逆転の流れを作れるように投げたいです」



与えられたイニングをゼロでつなぎ、勝利への流れを呼び込む。今の松本が見据えるのは、次に任されるマウンドだ。



（取材・文：灰原万由）













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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

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【了】