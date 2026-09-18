







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限で獲得したタリック・スクーバル投手が今オフFAを控えている。当然再契約を目指すとみられているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、トロント・ブルージェイズとの争奪戦が勃発する可能性に言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。ドジャースではここまで7登板、2勝2敗、防御率2.93といった数字にとどまっているが、今オフのFAでは4億ドル規模の超大型契約を予想する声が大半だ。



同メディアは「CBSスポーツのマックス・アクシサ記者は、ドジャースとブルージェイズを移籍先の有力候補に挙げた」としつつ、「彼は5月に左肘のナノスコープ手術を受け、復帰してから多少つまずくこともあった。だが、空振りを奪い強い打球を抑える能力はいずれもエリートレベルで、正真正銘のエースであることに変わりはない。また、ポストシーズンでも素晴らしい結果を残しており、年齢を考えても全盛期がまだ数年は続くと見込まれる」という同記者の見解を紹介。



続けて、「ドジャースは球団にフィットすると判断した選手に惜しみなく大金を投じることをためらわないが、それはブルージェイズにも同じことが言える。彼の契約が安く済むことはないだろう。4億ドルを超える契約を手にすると予想されており、5億ドルに達する可能性もある」と記している。











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