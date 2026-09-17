シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が、メジャー1年目で最大の壁に直面している。9月は三振が急増し、シーズン打率も1割台目前まで低下。現地16日（日本時間17日）にはスタメンから外れた。ただ、現在の苦境をデータから掘り下げると、単なる三振数の増加だけではない変化が見えてくる。開幕直後に指揮官が評価していた村上の「ゾーンのコントロール」は、今どうなっているのか。（文：八木遊）

[caption id="attachment_279335" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆【写真：Getty Images】[/caption]

村上宗隆（ホワイトソックス）が、メジャー1年目で最も苦しい時期を迎えている。

現地9月16日（日本時間17日）のガーディアンズ戦ではスタメンを外れた。前日は4打数無安打、4三振、1四球。これで9月は52打数5安打、31三振の大不振で、シーズン打率も.202と1割台目前まで落ち込んでいる。

ベナブル監督は前日、打順を替えたところで「魔法のようにスイングが直るわけではない」と説明。翌16日は「本当に休ませるため」と村上を先発から外した。

試合途中から守備に就き、2打席1打数無安打、1四球だったが、指揮官は「少しフラストレーションもあると思う」と村上の心中を推し量っている。

現地ファンの受け止めも一色ではない。長い目で復調を信じる声がある一方、ポストシーズン争いの最中だけに現在の不振を不安視する声も出ている。期待が大きかったからこそ、シーズン終盤の村上を見る目は厳しくなっているのだ。

そんな現在の姿とは対照的だったのが約半年前だ。開幕戦でメジャー初安打となる本塁打を放った村上について、ベナブル監督は「ゾーンを非常によくコントロールしていた」と高く評価していた。

一方、村上は前半戦から三振の多い打者だった。オールスターまでの三振率33.6％は、3打席に1度を超えるペース。それでも20本塁打、OPS.911を記録し、三振という弱点を四球と長打で補っていた。

ところが、オールスター後にはただでさえ高かった三振率が37.8％までさらに上昇。9月に至っては50.8％で、ほぼ2打席に1回の割合で三振している。

では、現在の村上の不振は単なる結果の波なのか。それとも、春には確かにあった「自分のゾーン」に何らかの変化が起きているのか。

米データサイト『FanGraphs』の現地15日終了時点のデータを見ると、8月までと9月では「振る球」に無視できない変化が生じている。

8月まで、ボールゾーンの球100球に対してバットを出したのは約22球。それが9月は約28球まで増えているのだ。

一方、ストライクゾーンの球100球に対しては、約62球から約58球へ減少。全体でスイングする割合はほぼ横ばいにもかかわらず、「どの球を振るか」に変化が表れている。

まさに開幕直後にベナブル監督が評価した「ゾーンのコントロール」とも重なる部分だ。春には打つ球と見送る球をうまく選びながら結果を残していた村上だったが、9月はそのバランスが揺らいでいる。

しかも、相手投手がストライクゾーンへ投じる割合自体は、8月までと9月でほとんど変わっていない。少なくとも、相手が単純にゾーン内での勝負を避けるようになっただけでは、今回の変化を説明しにくい。

もちろん、9月のデータはサンプルが小さい。結果を求める焦りが影響しているのか、一時的なブレなのか、それとも別の理由があるのか。数字だけで原因まで断定することはできない。

ただ、今の村上を見るうえで注目したいのは、三振の数だけではない。

シーズン序盤は三振を重ねながらも、打つ球と見送る球を選び、四球と長打につなげていた。その当時確かにあった「自分のゾーン」を、再び手にできるか。

指揮官が言うように、魔法のように一夜でスイングが直るわけではないからこそ、その感覚が戻るかどうかを残り10試合で見届けたい。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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