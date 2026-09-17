● レッズ 2－8 ドジャース ○

＜現地時間9月17日 グレートアメリカン・ボールパーク＞

ロサンゼルス・ドジャースがシンシナティ・レッズとのカード4戦目に快勝。ナショナル・リーグ西地区の5連覇を達成した。

優勝マジック「1」でこの試合に臨んだドジャースは初回、好調の3番カイル・タッカーが16号2ランを放って先制に成功。続く2回表にも3番タッカーの適時二塁打など2点を追加し、試合の主導権を握った。

4回表も打線が繋がり、無死満塁から5番マックス・マンシーの2点適時二塁打、6番ホスエ・デポーラの右前適時打で3点を挙げた。ショートスターターの左腕ジャスティン・ロブレスキは予定の3イニングで完全投球。3番手右腕ランドン・ナックも4イニング無失点に抑え、今季初勝利を挙げた。

ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは今季開幕から快調に白星を重ね、ここまでナ・リーグ2位の93勝60敗を記録。現地5月19日から首位を独走し、直近14シーズンで13度目の地区優勝を成し遂げた。

前半戦でタイラー・グラスノー、ブレーク・スネルらが長期離脱した中、エースの山本由伸が自己最多の14勝を挙げて投手陣を牽引。夏場には今季球宴出場のアンディ・パヘスや正捕手ウィル・スミス、そして大谷翔平もアクシデントに見舞われたが、組織力の高さを示して王座を守った。