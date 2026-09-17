







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、今後も二刀流を続けるべきか、それとも打者に専念すべきかを巡る議論が出ている。二刀流こそ大谷最大の魅力だとする一方、投手としての負担を考えれば起用法を見直す必要があるとの意見も示された。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』が報じている。



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大谷は歴史上最高の野球選手だと評価されており、それこそが今後も二刀流を続ける理由だとされている。



しかし、日本からメジャーへ渡って以降、大きな負担によって3度も投球の中断を余儀なくされた。今季もサイ・ヤング賞級の圧倒的なピッチングを続けながら打撃成績も維持しようとしたものの、負傷者リスト（IL）入りする事態になった。



そのため、今後は打撃に専念させる選択肢もあり得るだろう。ただし、ドジャースはこれまで大谷本人の希望を尊重してきており、大谷自身が二刀流を続けたいと望むのであれば、球団だけで決められる問題ではないと見ている。



そこで大谷が二刀流を続けるための手段として、同メディアは「二刀流には特定の条件付きだ。彼が25試合に先発することは難しく、どれほど優秀であっても、サイ・ヤング賞を獲得するとは想像できない。彼は今季の開幕から14試合に先発した。むしろ、その14試合の登板をシーズン終盤に回すべきだ」と言及した。



投打で圧倒的な成績を残す大谷には、どの選手よりも大きな負担がかかっている。怪我を重ねてきたことを考えると、フルシーズンでの二刀流は厳しいものとなっているかもしれない。











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