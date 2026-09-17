







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、シンシナティ・レッズと戦い2-6で敗れた。この試合では先発のブレイク・スネル投手が初回で負傷降板するアクシデントがあったが、米メディア『ドジャースネイション』は、それ以上に打線が心配だと指摘している。



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同戦のドジャースは3回1死一塁でウィル・スミス捕手が放ったタイムリー二塁打、6回1死満塁でのトミー・エドマン内野手の一ゴロでそれぞれ1点を記録。これ以外に得点はないまま敗戦している。



同メディアは「8月、そしてオールスター後の大半の期間と同様に、ドジャースは水曜日も得点機を作るのに苦しんだ。得点圏では11打数無安打に終わり、11人の走者を残塁させた。打線は8四球・6安打で延べ14人が出塁したものの、奪った得点はわずか2点だった」と、打線がつながりを欠いたと指摘。



続けて、「ドジャースは18日の試合でもブルペンデーを予定しているため、ロースターを入れ替える可能性がある。しかし、打線が再び苦しむようであれば、リリーフ陣にはより安定した投球が求められる」と記している。











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