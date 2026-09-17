









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。17日、プロ志望届の提出者が公示され、愛知啓成の比嘉玲投手が志望届を提出した。







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比嘉は右投げ右打ちの右腕。今夏の愛知大会では背番号「10」を背負い、今夏の甲子園に出場した強豪・享栄との4回戦では先発マウンドを任された。



比嘉は初回、先頭打者への四球などで一死三塁のピンチを招くと、3番打者に中堅への適時三塁打を浴びて先制点を献上。それでも続く4番打者から空振り三振を奪うなど、最少失点で切り抜けた。



2回もマウンドに上がった比嘉だったが、制球に苦しみ途中降板。1回1/3を投げて1安打1失点、1奪三振という内容だった。



その後、愛知啓成は2回裏に一時逆転したものの、4回に3点を奪われて再逆転を許し、2-4で敗戦。甲子園出場には届かなかった。



高校最後の夏は悔しい結果に終わったものの、17日にプロ志望届を提出。高校3年間で甲子園出場には届かなかった右腕が、10月22日のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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