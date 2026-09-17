









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。17日、プロ志望届の提出者が公示され、高岡第一の前田侑大投手が志望届を提出した。



前田は173センチ、72キロ、左投げ左打ち。最速156キロのストレートを武器とする世代屈指の左腕で、“富山の怪物”として今秋のドラフト上位候補に挙げられている。



高岡第一では1年夏からベンチ入りし、2年秋から背番号「1」を背負った。最終学年となった今春にはU-18日本代表候補選手強化合宿のメンバーにも選出。



当時の最速151キロながら、NPB平均を上回る約2400回転のストレートを投げ込み、全国の有力選手が集まる中で評価を高めた。



さらに高校最後の夏には大きな飛躍を遂げる。富山大会初戦の富山工戦では自己最速を一気に更新する156キロを計測。7回を1安打無失点、14奪三振に抑え、チームを勝利に導いた。



圧巻だったのは続く富山北部との3回戦だ。最速155キロを計測した直球を軸に、9回149球を投げて無安打無得点。毎回となる20三振を奪い、富山大会では15年ぶりとなるノーヒットノーランを達成した。



チームは1981年以来45年ぶりの夏の甲子園出場を目指したが、高岡商との準決勝で敗退。前田は4回から3番手として登板し、5回を4安打1失点、6奪三振と力投したものの、2-5で敗れ、聖地には届かなかった。



夏の大会後にはU-18日本代表に選出。当初は高校卒業後の進路を明言していなかったものの、家族との話し合いを経て高卒でのプロ入りを目指すことを決断した。



8月27日の早稲田大との練習試合では先発して2回無失点、2奪三振。大学生を相手にも自慢の球威を示した。



甲子園出場経験こそないものの、156キロの剛速球と20奪三振ノーヒットノーランという強烈なインパクトを残した前田。高校球界屈指の本格派左腕が、10月22日のドラフト会議でどの球団から指名を受けるのか注目が集まる。

















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