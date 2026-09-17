









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。17日、プロ志望届の提出者が公示され、横浜の池田聖摩内野手が志望届を提出した。



池田は176センチ、78キロ、右投げ左打ちの遊撃手。高校球界屈指の守備力を誇る一方、投手としても150キロを計測するストレートを投げ込むなど、高い身体能力を持つ“二刀流”として注目を集めてきた。



熊本中央ボーイズ時代にはU-15日本代表に選出。横浜に進学すると1年夏から遊撃手のレギュラーをつかみ、同年の神奈川大会決勝では投手としてもマウンドを経験した。



2年春のセンバツでは正遊撃手として全国制覇に貢献。準々決勝の西日本短大付戦では三遊間への打球を好捕して二塁へ送球するなど、持ち前の守備力を甲子園でも発揮した。



最終学年となった今春のセンバツでは神村学園との初戦に「1番・遊撃」で先発したが、4打数無安打。チームも0-2で敗れ、連覇を逃した。



高校最後の夏は神奈川大会を制して甲子園へ。全国の舞台では5試合に出場し、22打数6安打。打撃では本来の力を発揮できなかったものの、遊撃守備では強肩を生かしたプレーを披露し、チームの4強入りに貢献した。



U-18アジア選手権では内野手として出場する一方、スリランカ戦では投手としても登板。1回を三者連続三振に抑える快投を披露し、自身の持つ能力の高さを改めて示した。



そして17日、チームメートのドラフト1位候補・織田翔希とともにプロ志望届を提出。全国制覇を経験した守備力抜群の遊撃手であり、150キロの速球も投げ込む異色の二刀流が、今秋のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目が集まる。















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