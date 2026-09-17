









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。17日、プロ志望届の提出者が公示され、智弁学園の杉本真滉投手が志望届を提出した。



杉本は最速149キロを誇る世代屈指の左腕。力強いストレートと切れ味鋭いスライダーを武器に高い奪三振能力を誇り、今秋のドラフト候補としてプロからも高い評価を受けてきた。



2年秋から背番号「1」を背負うと、奈良大会では27回2/3を投げて防御率0.65、奪三振率15.00を記録。近畿大会でも近大付戦で15奪三振を記録するなど、エースとしてチームをけん引した。



最終学年となった今春のセンバツでは、智弁学園を準優勝へ導いた。決勝の大阪桐蔭戦では7回を投げて10三振を奪ったものの、11安打7失点。チームは3-7で敗れ、10年ぶりのセンバツ制覇にはあと一歩届かなかった。



夏は奈良大会3回戦で奈良大付と対戦。杉本は先発マウンドに上がったが、7回140球を投げて6失点。チームも6-9で敗れ、春夏連続の甲子園出場はならなかった。



それでも夏の大会後にはU-18日本代表に選出され、「第14回BFA U18アジア野球選手権」に出場。



韓国とのスーパーラウンドでは3回2/3を2安打1失点に抑えると、決勝の韓国戦でも先発を任され、3回を2安打1失点（自責点0）と試合を作った。



1年夏から甲子園のマウンドを経験し、センバツ準優勝、U-18日本代表と高校球界の第一線を歩んできた左腕が、10月22日のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目が集まる。















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