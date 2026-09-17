









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。17日、プロ志望届の提出者が公示され、横浜の織田翔希投手が志望届を提出した。



織田は186センチ、81キロの体格から最速157キロのストレートを投げ込む、世代屈指の右腕。今秋のドラフトでは1位候補に挙げられ、NPBだけでなくメジャー球団からも高い関心を集めてきた。



昨春から名門・横浜の主戦格として頭角を現すと、2年時から甲子園のマウンドを経験。最終学年となった今春のセンバツにも出場し、その後はU-18日本代表候補選手強化合宿のメンバーにも選出された。



高校最後の夏は神奈川大会を勝ち抜き、2年連続となる夏の甲子園へ。全国の舞台でも自慢の剛速球を披露し、大会では最速156キロを計測。



チームは準決勝まで勝ち進んだものの、智弁和歌山に1-7で敗れ、1998年以来となる夏の全国制覇には届かなかった。



甲子園後にはU-18日本代表にも選出された。台湾で行われた「第14回BFA U18アジア野球選手権」では、決勝進出をかけたチャイニーズ・タイペイ戦に先発。



6回を3安打1失点、7奪三振に抑える好投を披露し、2-1の勝利に貢献した。



注目を集めてきたのが卒業後の進路だ。夏の甲子園終了後には、NPBだけでなく、高卒で直接メジャーに挑戦する可能性も浮上。



U-18アジア選手権を終えた後も、世界を経験したことで進路に対する新たな考えが生まれたことを明かしていた。



そして17日、プロ志望届の提出が公示された。最速157キロを誇る世代屈指の右腕は、NPBか、それとも海を渡るのか。10月22日のドラフト会議を前に、その決断に大きな注目が集まる。















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