







オリックス・バファローズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは岩嵜翔投手を一軍登録から抹消した。







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岩嵜は2007年高校生ドラフト1巡目で市立船橋高から福岡ソフトバンクホークスに入団したプロ19年目右腕。中日ドラゴンズを経て、2025年5月に金銭トレードでオリックスへ移籍した。



ソフトバンク時代の2017年には最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。昨季はオリックス移籍後に37試合に登板し、4勝1敗、16ホールド、防御率2.12と安定した成績を残し、救援陣を支えた。



しかし、今季はここまで22試合に登板し、0勝3敗、2ホールド、防御率7.08と苦戦。20回1/3で14四球を与えるなど、昨季の安定感を発揮しきれていなかった。



前日16日に京セラドーム大阪で行われたソフトバンク戦では、0－0で迎えた延長10回に5番手として登板。先頭の近藤健介選手、続く柳田悠岐選手に連続四球を与えると、栗原陵矢選手に先制の中前適時打を浴びた。



さらに柳町達選手にも左翼線への適時二塁打を許し、1死も奪えず降板。後を受けた博志投手が2本の犠飛を許して残した走者も生還し、岩嵜は2安打2四球4失点で今季3敗目。その翌日の登録抹消となった。



昨季は移籍をきっかけに存在感を高めたが、今季は投球の立て直しが求められる状況となっている。まずは四球で走者をためる展開を減らし、接戦の終盤を任せられる安定感を取り戻したい。



































【動画】岩嵜翔、10年ぶりの先発登板！



DAZNベースボールの公式Xより













2016年8月28日以来...！？👀



予定の2イニングを投げきった

岩嵜翔 10年ぶりの先発登板で無失点ピッチ



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【了】