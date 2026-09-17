







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、大谷の負傷者リスト（IL）入りに伴い、ホスエ・デポーラ外野手がメジャー初昇格を果たした。既にメジャー初本塁打を放つなど才能の片りんを見せているが、本人にとっては予想外の昇格だったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ドジャースがトッププロスペクトを2Aから直接メジャーへ昇格させるのは珍しい。デポーラは過去の事例を知らなかったかもしれないが、大谷がIL入りした際、自分がメジャーへ昇格するとは予想していなかった」としつつ、「3Aのエリック・ウェッジ監督から、だいたいこんな感じで言われた。『明日の飛行機に乗ってもらう。メジャーの選手たちと一緒に行くことになるぞ』と。信じられなかった……。『えっ、どこに昇格するんですか？』って感じだった」という本人のコメントを紹介。



また、「そうなる可能性はあると、いつも頭の片隅では思っていた。けど、あまり考えすぎないようにしていた。シーズン終了まであと4日くらいしかなかったので、そこまで考えていなかった。だから、『あと4日やって、プレーオフに出て、それから家に帰るんだな』くらいに思っていた」とも述べたという。



16日終了時点では5試合、打率.143、1本、3打点とメジャーの洗礼を受けているデポーラだが、本人もビックリの大抜擢をモノにすることはできるだろうか。











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