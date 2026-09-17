







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズはF.レイエス選手を一軍登録から抹消した。



レイエスはパドレス、ガーディアンズなどを経て、2024年に日本ハムへ加入した来日3年目の外野手。右投右打の31歳で、来日1年目から25本塁打を放つなど、持ち前の長打力を発揮してきた。



昨季は132試合に出場し、打率.277、32本塁打、90打点をマーク。本塁打王と打点王の2冠に輝き、日本ハム打線をけん引する存在となった。



今季もここまで128試合に出場し、打率.313、32本塁打、82打点を記録。打率はパ・リーグ単独トップで、昨季に並ぶ本塁打数を記録するなど、長打力だけでなく確実性でも好成績を残していた。



しかし、16日にエスコンフィールドで行われた全体練習でアクシデントに。17日の公示で登録抹消となった。



首位打者争いをリードする主砲の離脱は、シーズン最終盤を戦うチームにとっても大きな痛手となる。



ポストシーズンでの復帰を目指すレイエスが、再び打線の軸を担える状態まで回復できるか、今後の経過が注目される。















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【了】