





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



17日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは浦田俊輔選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







浦田は2024年ドラフト2位で九州産業大から巨人に入団したプロ2年目内野手。



ルーキーイヤーの昨季は22試合に出場し、打率.208、0本塁打、4打点を記録。一軍での出番は限られたが、今季は大幅に出場機会を増やした。



ここまで118試合に出場し、打率.271、0本塁打、27打点をマーク。持ち味の俊足を生かしてセ・リーグ単独トップの36盗塁を記録しており、盗塁王争いをリードしていた。











しかし、14日に横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦でアクシデントに見舞われた。延長10回2死、二塁の守備で蝦名達夫選手の小飛球をダイビングキャッチした際に右肘を強打。



11回の攻撃では中前打を放ち、二盗にも成功したが、その裏の守備が始まる前にベンチへ退いた。翌15日の同戦は欠場し、17日に登録抹消となった。



1番打者として打線をけん引し、飛躍を遂げていた中での登録抹消に。36盗塁でリーグトップに立ち、盗塁王争いも佳境を迎えているだけに、今後の状態と復帰時期が注目される。







【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】