







16日、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の試合前、セレモニアルピッチが行われ、TBSテレビ系列で放送中の番組「アッコとジャンボ」より和田アキ子さん、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさんが登場した。







始球式を行った和田アキ子さんは、「今回は『アッコとジャンボ』として始球式のお話をいただいて、すっごく嬉しかったです。実は本番に向けて、家でも公園でもたくさん練習しました。「届いてほしい」と思っていたんですが、投げた瞬間「あぁー」と思いました。



自分でもとても悔しかったです。でも、ジャンボと一緒にバラエティとして、お客様を楽しませることを一番に考えていましたので、お客様が楽しんでくださったなら、めっちゃ嬉しいです。また機会があったら頑張ります。」とコメント。



ジャンボたかおさんも「アッコさんは本当にすごく練習していました。投球は惜しかったですけど、皆さん盛り上がっていましたので、良かったです。それにアッコさん、全芸能人で史上初じゃないですか？「もう一回！もう一回！ごめん、もう一回投げる！」って。最後には「ジャンボ！座って！」って言われて、始球式のゲリラおかわりですよ（笑）。今から我々でマリーンズの偉い方のところに行って、来年の始球式を予約しておきましょう（笑）。またぜひやりたいですね」



今回の様子は、10月6日に同番組で放送予定となっている。



＜「アッコとジャンボ」 番組概要＞

芸能界の新旧デッカい2人が名所周辺に出没！

名所の近くにありながらも、その影に埋もれる「名店」を探す、ワンダージャンボバラエティ！名所の付近にはどんなお店や人々がいるのか？

アッコとジャンボ、2人で協力して名店や名所をご紹介します！

毎週火曜深夜0時56分〜放送中（関東ローカル）































【拡大写真】和田アキ子さんの始球式の様子



[caption id="attachment_290286" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

















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