







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの宗山塁内野手が16日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。7回に華麗なバックハンドトスから併殺を完成させ、守備で存在感を発揮した。



難しい打球を、いとも簡単そうに処理してみせた。楽天が4-0とリードして迎えた7回裏。1死からロッテ・寺地隆成がこの日3本目となる左前安打を放ち、一塁に走者を置いて井上広大が打席に入った。



井上が放った速いゴロは三遊間寄りへ。遊撃を守る宗山は素早く反応して打球に追いつくと、バックハンドで捕球。その流れのまま体勢を崩すことなく、二塁へ華麗なバックハンドトスを送った。



二塁で一塁走者を封殺すると、すぐさま一塁へ転送されてダブルプレーが完成。難しい打球だったにもかかわらず、宗山は涼しい表情でプレーを終えた。



宗山は広陵高、明治大を経て2024年ドラフト1位で楽天に入団。5球団が1位指名で競合した末に楽天が交渉権を獲得した逸材で、ルーキーイヤーの昨季から122試合に出場。打率.260、3本塁打、27打点を記録した。



プロ2年目の今季も遊撃を中心に出場。この日は守備だけでなくバットでも存在感を示し、5回と8回に左前安打を放って3打数2安打1四球。



チームは先発の荘司康誠がプロ初完投・初完封をマークし、4-0で勝利。



派手さだけでなく、難しい打球を自然な動きでアウトに変える技術も遊撃手の見せ場のひとつ。宗山が披露した滑らかなバックハンドトスは、ドラフト1位遊撃手の守備力を感じさせるプレーとなった。







































【動画】いとも簡単に…！宗山塁、難しい打球をさばいた“華麗すぎる”バックハンドトス

DAZNベースボール公式Xより













凛々しい



澄ました顔が麗しい

宗山塁 華麗なるバックハンドトス



⚾️ロッテ×楽天

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】