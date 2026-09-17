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シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が16日（日本時間17日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたアトランタ・ブレーブス戦で、今季44号となる本塁打を放った。この日2本目のアーチとなる本塁打で、圧巻のパワーを見せつけた。



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24歳の若きスターが、本拠地を熱狂させた。ピート・クロウ＝アームストロング（以下PCA）はこの試合、3回に追加点となる今季43号ソロホームランを記録。



さらに7回、先頭打者として打席に立ったPCAは、オーウェン・マーフィーの2球目の変化球を捉え、この日2本目のソロホームラン。



これで44本塁打となり、45本でメジャートップに立つフィリーズのカイル・シュワーバーに1本差と迫った。



この日は4打数3安打3打点と大暴れのPCA。盗塁はなかったが、ここまで37盗塁をマークし、メジャー史上7人目となる「40本塁打、40盗塁」の達成まであと3盗塁に迫っている。



ナ・リーグMVP候補筆頭とされる24歳外野手が、残り試合でどこまで数字を伸ばすのか注目が集まる。

































【動画】MVPへまっしぐら…！PCA、この日2本目の豪快アーチにリグレー・フィールド大熱狂

MLBの公式Xより













Second home run of the night

44 home runs on the season



HAVE A NIGHT, PETE CROW-ARMSTRONG!

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【了】