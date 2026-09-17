







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手が、シンシナティ・レッズ戦で左足付け根の張りを訴え、わずか1回19球で緊急降板した。ポストシーズン開幕が迫る中、主力左腕の故障はチームにとって大きな懸念材料となっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のザカリー・ウェインバーガー記者が言及した。



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スネルは先発のマウンドに上がったものの、1回を投げ終えたところで交代。ドジャースは公式SNSを通じて、降板理由が左足付け根の張りだったと発表した。



その後はブレイク・トライネン投手が救援登板。今回の張りが今後の欠場につながるほどの問題なのかは明らかになっていないが、ポストシーズンを目前に控えてスネルが離脱となれば、大きな痛手となる。



スネルにとって今季は、故障に悩まされ続けるシーズンとなっている。開幕時には肩の炎症からの復帰のため負傷者リスト（IL）に入り、その後は肘の遊離体を除去する手術も受けていた。



心配されるスネルの状態について、ウェインバーガー氏は「今回の左足付け根の張りによって欠場することになるかどうかは現時点では不明だ。水曜日の登板を終えてレギュラーシーズンは残り10試合となっており、ドジャースはポストシーズンで彼の才能を活かしたいと考えている」と言及した。



ドジャースの先発ローテーションは大谷翔平選手を7月上旬から欠いており、ここでスネルも離脱となれば、ポストシーズンに大きな不安を残すことになる。今はただスネルが軽傷であることを願うしかない。











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