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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手は、負傷者リスト（IL）からの復帰を目指しているが、ポストシーズンのロースター入りが不透明になっている。デーブ・ロバーツ監督は、状態を信頼できるだけの内容が必要だとの考えを示した。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が報じている。



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ディアスは直近の3Aでのリハビリ登板で2/3回を投じ、被安打2、与四死球4、失点5を記録。制球難が目立ち、復帰へ向けて不安を残す内容となった。



ロバーツ監督は、ディアスが少なくとももう1試合マイナーで登板すると説明した上で、「もっと良い投球が必要だ。ここまでは良くない」と厳しく評価している。



ポストシーズンを目前に控え、ディアスが戦力として戻れるかどうかは重要性を増している。しかし、今季は故障もあり16試合の登板にとどまり、防御率11.85、11度のセーブ機会で成功は7度と苦戦している。



注目の集まるディアスの起用についてロバーツ監督は「ポストシーズンではパフォーマンスや才能など、あらゆる面において最高の投手たちを起用しなければならない。私の予想では彼はロースターに入るだろう。しかし、彼に賭けるには、何らかの証拠や根拠が必要だ」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、エリク・ラウアー投手やエドガルド・エンリケス投手ら多くの主力投手が負傷離脱している。特にブルペン陣には大きな不安を抱えており、ディアスの復帰はワールドシリーズ3連覇への鍵となりそうだ。











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