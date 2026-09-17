







浮上への期待が高まると連敗し、借金20が目前に迫るとなぜか勝ち始める――。今季の中日ドラゴンズは、そんな“不思議な無限ループ”を繰り返してきた。そして9月、ついに3ヵ月ぶりとなる借金20に逆戻り。ところが、その直後には首位・阪神を甲子園で3タテする快進撃を見せた。最後までファンを一喜一憂させるドラゴンズは、残り10試合でどんな戦いを見せるのか。（文・チャッピー加藤）





借金20目前でなぜか勝つ…今季のドラゴンズを象徴する“無限ループ”



借金がかさんでくると、急に投打の歯車が噛み合い、ポンポンと連勝→「お、やっと浮上できるかも！」と思ったら、バタバタと連敗して元の位置に逆戻り→「やっぱり今年もダメか……」と落胆すると、そこからまた勝ち始める→「今度はいけるぞ！」と思ったら、また負け始めて振り出しに戻る……今季は開幕からずっとこの「無限ループ」を繰り返していたドラゴンズ。今季レギュラーシーズンの残り試合はわずか10試合（9月15日現在）。開幕5連敗以来、借金を返済することが叶わぬままシーズンを終えることになった。



今季、ドラゴンズの最大借金は「20」だ。最初に「借金20」に達したのは6月13日。交流戦最後のカード・北海道日本ハムファイターズとの3連戦で、初戦・2戦目と連敗したときで、その時点でドラゴンズの成績は21勝41敗1分。シーズン63試合目で借金20に達したのは2リーグ制以後、球団ワースト3位の不名誉な記録だった。



6月14日の3戦目に勝って「借金19」で交流戦を終えた後、朝田憲祐球団本部長が会見。涙で言葉を詰まらせながら、引き続き井上一樹監督を支えていく意向を示したのはご記憶の方も多いだろう。



以後、「借金20」にリーチが掛かると、ドラゴンズは不思議な強さを発揮した。交流戦明けから9月上旬まで「借金19」で迎えた試合はすべて勝っている。だったら開幕から「借金19」と思って戦えば、ブッちぎりで優勝できたんじゃないか？ 誰か腕のいい催眠術師をドラゴンズに紹介してあげてほしい。















借金17からまた「20」へ…浮上の期待を打ち砕いた3連敗

[caption id="attachment_290260" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











9月8日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとの3連戦初戦、ドラゴンズは岡林勇希が満塁走者一掃を防ぐ美技＋先制3ランという活躍を見せ、先発・柳裕也が7回無失点の好投で快勝。この時点で借金は「17」だった。



だが、翌9日の2戦目は大野雄大が打ち込まれて1-5と完敗。10日の3戦目は、4回に2点差を追いつきながら、8回にリリーフ陣が2失点。9回はライデル・マルティネスに抑えられ、外国人投手では初となる「通算250セーブ」達成をアシストしてしまった。



これで「日本プロ野球名球会」への入会資格を得たライデルは、ヒーローインタビューで「ドラゴンズの皆さんがいなければ記録は達成できなかった。できればドラゴンズを相手に達成したくない思いはあった」と涙ぐみながら語った。彼はドラゴンズで育成選手から育ったピッチャー。「おめでとう」と祝福しつつも、すんなり記録を達成させてしまったドラゴンズ打線の不甲斐なさを見て、複雑な思いになった竜党の方も多いだろう。



ライデルは、古巣相手に記録を達成したことへの複雑な思いを口にするほど、心優しい男だ。だが（プロだから当たり前だが）「恩義と勝負は別」と割り切って、しっかりチームを勝利へと導いた。一方、ドラゴンズ打線の攻撃はライデルを苦しめる場面を作れないまま、あまりにも淡泊な攻撃で試合を終えた。おいおい、そこは意地でもひっくり返して「そんなに甘くないんだよ、ライデル」と思い知らせてあげるのが本当のプロじゃないの？



巨人に移ってからのライデルを見ていると、“充実した笑顔”が増えたような気がする。ドラゴンズ時代は、いくら自分がセーブを挙げてもチームは下位に低迷してばかり。選手がより勝利の可能性を感じられる環境を求めるのは当然だろう。それはエンゼルスからドジャースへ移籍した大谷翔平にも通じるものがある。同時に思う。「ドラゴンズはなぜ、残留を選んでもらえるほどの“勝てるチーム”を作れなかったのか？」と。



巨人に連敗して、また「借金19」に戻ったドラゴンズ。戦う集団としての“甘さ”が、次の試合でも出てしまう。



9月12日、本拠地バンテリンドームナゴヤで行われた東京ヤクルトスワローズ戦。ドラゴンズは初回に4点を先制しながら、2回と4回に3点ずつ取り返され、逆転を許してしまう。7回に1点を返して反撃したが、継投で逃げ切られ5-6で惜敗。先発・涌井秀章の不調もあったが、守備の乱れや、初回以降は拙攻が続いたことも響いた。



しかもヤクルトのクローザー、ナッシュ・ウォルターズは昨季までドラゴンズにいて自由契約になったピッチャーだ。



小笠原慎之介しかり、ライデルしかり、“元ドラ”にやられっ放しでどうするの？ データはたくさんあるはずなのに、ファンとしては残念でならない。元所属選手に相次いで抑えられた結果を見ると、相手の特徴に関する情報が実戦で十分に生かされていたのか、疑問が残る。





借金20から首位阪神を3タテ 突然見せた“強いドラゴンズ”

[caption id="attachment_290261" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











ということで、ヤクルトに敗れて3連敗を喫した結果、ドラゴンズは3ヵ月ぶりに「借金20」へ逆戻りすることになった。翌13日からは鬼門・甲子園で、首位・阪神タイガースとの3連戦。「ああ、これでまたダダダッと借金が増えていって、今シーズンが終わるんだな」と覚悟した方も多いだろう。ところが！ フタを開けてみると、まさかまさかの3連勝である。本当に今季のドラゴンズは弱いんだか強いんだかわからない。



この3連勝の原動力は、何をおいても13日の初戦で9回をわずか4安打、12奪三振で“零封”した髙橋宏斗のピッチングに尽きる。8回2死まで、許したランナーは3人だけで、中野拓夢の内野安打と、四球、エラーによるもの。外野へのクリーンヒットは、相手投手の才木浩人に打たれるまで許さなかった。さすがに9回は疲れが出たのか、中野と佐藤輝明にレフトへのヒットを許したが、142球の力投はお見事の一言。才木も負けじと9回・113球を投げ抜き、ドラゴンズ打線を3安打無失点に抑えたため宏斗に勝ちはつかなかったが、こんなピッチングを見せられたら、打線が発奮しなければウソだろう。



延長11回表、細川成也に待望の決勝タイムリーが飛び出し、その裏は松山晋也が抑えてドラゴンズが勝利。10回に2番手で登板して無失点に抑えた森博人が4年ぶりの白星を挙げた。森と宏斗は2020年のドラフト同期で、宏斗が1位、森が2位である。「ヒロト→ヒロトの1位・2位リレー」で勝ったのは、森も故障で育成落ちを経験するなどいろいろあっただけに、ファンとして嬉しかった。



宏斗の力投は、後に続く先発投手たちのハートにも火をつけた。翌14日の2戦目はカイル・マラーが打っては2ラン＋2点タイムリーで4打点。投げては9回4安打無失点の好投を見せ、来日初完封。ドラゴンズが6-0で快勝した。さらに15日は柳が6回1失点と好投。打線もミゲル・サノーの2ランなどで4点を奪い、4-1で勝利。甲子園で阪神を3タテしたのは1998年以来、実に28年ぶりの快挙だった。この3連戦、ドラゴンズ投手陣は阪神打線にわずか1点（森下翔太のタイムリー）しか許さなかったんだから素晴らしい。思わず竜飲、いや、溜飲が下がったファンも多いだろう。2位・巨人も横浜DeNAベイスターズに3連敗しただけに、ドラゴンズがセの優勝争いを面白くしたとも言える。



DeNAが借金を一気に返済、4位以下を大きく引き離してしまったので、ドラゴンズのCS出場はほぼ絶望となったが、ともあれ首位・阪神を相手にこういう強い戦い方ができたのだ。



次は18日・19日に巨人との最終2連戦が控えている。虎に3つ勝ったのだから、兎さんも同様に苦しめてあげようじゃないですか。それがプロというもの。残り10試合、できればファームにいる若手も試しつつ、ファンが来季に向けて明るい夢を描けるような試合を見せてほしい。2027年の今頃は、ドラゴンズがポストシーズンに向けて、シビれるような戦いを演じていますように……









【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】