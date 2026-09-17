







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、以前から噂されていたタリック・スクーバル投手の獲得を実現させた。同投手は今オフFAになる予定だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、再契約に至らなかった場合の代替案について言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。ドジャースではここまで7登板、2勝2敗、防御率2.93といった数字にとどまっているが、今オフのFAでは4億ドル規模の超大型契約を予想する声が大半だ。



ドジャースは当然再契約を目指すとみられるが、同メディアは「問題は、FA市場に代わりの選択肢が存在しないことだ。彼の獲得に失敗した球団は、トレード市場に目を向けることになるだろう」としつつ、「MLB.comのマーク・フェインサンド記者は可能性のある選手たちを取り上げた記事を公開している」と言及。



同記者が取り上げたのはシアトル・マリナーズのローガン・ギルバート、タンパベイ・レイズのシェーン・マクラナハン、アトランタ・ブレーブスのスペンサー・ストライダーの3投手。



同メディアはストライダーには意外性があるとしつつも、「より実績のある選択肢を求めるとすれば、最も有力な選手はギルバートだろう。獲得しても故障面での懸念がほとんどないと考えられるからだ。これは、ここ数年マクラナハンでさえ払拭できていない問題でもある」と予想している。











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