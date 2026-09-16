









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。9月10日に、仙台育英の田山纏外野手がプロ志望届を提出したことが分かった。



田山は高校通算25本塁打を誇るプロ注目の左のスラッガー。177センチ、85キロのがっしりとした体格から繰り出す豪快なフルスイングを持ち味とし、最終学年では名門・仙台育英の主将と4番を務めた。



今夏の宮城大会では圧巻の打撃を披露。13打数8安打、打率.615、1本塁打、11打点をマークするなど、打線の中心として2年連続となる甲子園出場に大きく貢献した。



迎えた甲子園でも自慢の打棒を発揮した。札幌日大との開幕戦では、1点リードの4回に右翼席へ大会第1号となるソロ本塁打。続く花咲徳栄との2回戦では、0-0の6回に決勝の左前適時打を放ち、1-0での勝利に貢献した。



さらに拓大紅陵との3回戦でも初回に先制の適時内野安打を記録し、3試合連続で打点をマーク。



準々決勝では智弁和歌山に3-11で敗れたものの、4試合すべてで4番を務め、14打数4安打、1本塁打、3打点を記録するなど、チームの3年ぶりとなる8強進出を支えた。



打撃だけでなく、遠投120メートル超を誇る強肩も魅力。中学時代から投手としてもプレーし、高校でも最速146キロを計測するなど、高い身体能力を備えている。



名門の4番として聖地でも一発を放った左の強打者が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。

















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