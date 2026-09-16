「魔法のように直らない」村上宗隆、首位攻防戦で無安打。チームは2位転落…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、16日（日本時間17日）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦で途中出場したがヒットなし。チームも3-6で敗れたと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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村上は9月に入ってから52打数5安打、31三振と深刻な打撃不振に陥っている。



前日15日の同カードでも4打数無安打4三振に終わっており、ウィル・ベネーブル監督はこの日のスタメンから村上を外す決断を下した。ホワイトソックスの9月成績は5勝10敗だ。



同紙によると、ベネーブル監督は打順や起用法を変えたところで「魔法のようにスイングが直るわけではない」と説明した上で、「率直に言えば、休養を与えたかった」と理由を語ったという。











指揮官はさらに「彼らは本当に懸命に働いているが、フィールド上で成果が出ていない」と語り、村上を含む主力の疲労にも言及した。



ただし試合中盤、コルソン・モンゴメリー内野手が左手首に死球を受けたため、村上は急遽出場することになった。



しかし、結果は1打数無安打1四球に終わっている。



ホワイトソックスは今回の敗戦で、7月4日から保持し続けていた地区首位の座を明け渡す結果となった。



村上の不振がチーム全体の勢いにも影を落としており、終盤戦での立て直しと今後の巻き返しが求められる。



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