







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の問題によって移籍後初めて負傷者リスト（IL）入りした。ポストシーズン開幕が迫る中、デーブ・ロバーツ監督は100％でなくても十分に戦える状態まで戻れるとの自信を示した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が報じている。



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大谷は今季の多くの期間、何らかの違和感を抱えながらプレーを続けていた。最終的にはその負担が打撃にも影響し、球団は15日間のIL入りを決断した。



ロバーツ監督は、もし翌日がポストシーズンの試合であれば大谷をスタメンに入れると説明。その上で、2週間の休養は大きな意味を持ち、現在よりかなり良い状態まで回復できると見ている。



一方で、復帰時に100％の状態へ戻っているとは考えていない。それでも、レギュラーシーズン終盤からポストシーズンまで戦い抜くには十分な状態になるとの見通しだ。



ロバーツ監督は大谷の状態について「確かに理想的ではない。それは分かっているが、もし彼が6試合に出場し、実戦形式の練習などで準備を整えることができれば、それで十分だ。重要なのは、彼ができるだけ健康な状態で、スイングを損なわないようにすることであり、その点に賭けるつもりだ」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、大谷は最も必要な存在だ。しかし、残り試合が少ないからといって強行出場し、怪我がさらに長期化することだけは避けたいものだ。











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