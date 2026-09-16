







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ポール・ガーベイス投手をメジャー昇格させ、代わりにエメ・シーハン投手をマイナーに降格させた。好投を続けていた中での決定に、ファンからは少なからず批判が出ているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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今季のシーハンは主に先発ローテーションで起用されるも今一つだった中、8月上旬の試合で2.2回5失点と打ち込まれたことで降格に。その後、同月中旬にリリーフ要員として再昇格したが、先発再調整のために再降格し、9月上旬にメジャーへ戻ってきた。昇格後は2登板、1勝0敗、防御率0.77と好投を続けていたが、ブルペンに厚みを持たせたいというチーム事情もあり降格となっている。



これについて、同メディアは「今回の動きは、月曜日に行われたマイアミ・マーリンズとのシリーズ最終戦で好投した直後のものだった。この試合で彼は6回無失点、被安打2、1四球、5奪三振を記録している。当然ながら、シーハンをめぐる今回の措置には、ネット上のファンから多くの強い反応が寄せられた」と言及。



続けて、「マイナーに落とす相手を間違えてるだろ。タナー（・スコット投手）を落とすべきだった」、「お前らバカなのか？ シーハンは実際めちゃくちゃ好投してただろ」、「昨日6回無失点だったのに。マジかよ、容赦なさすぎる」といったファンの声を伝えている。











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