







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、エドガルド・エンリケス投手の負傷者リスト（IL）入りに伴い、ボビー・ミラー投手がメジャーに昇格した。前回の降格から1週間での再昇格と慌ただしい状況だが、本人はアピールへ闘志を燃やしているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。。



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今季のミラーは右肩や背中の故障で開幕から離脱が続いていた中、同6日に今季初昇格。翌7日には今季初登板を果たし、3回1失点で今季初勝利をマークした。しかし、一夜明けた8日、エメ・シーハン投手との入れ替わりで再降格となっていた。



同メディアは「メジャーに復帰したミラーがいよいよ今季最終盤を迎える中、チームに貢献したいと意気込んでいる」としつつ「マウンドに上がった時に、チームに勝つチャンスを与える。それが僕の仕事だ。任せてもらえるなら、どんな役割でもやる」という本人のコメントを伝えている。



メジャーデビューした2023年に11勝を挙げる活躍を見せるも、翌年以降は苦戦が続いているミラー。来季につなげる意味でも、今後の試合では何か一つ結果を残したいところだ。











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