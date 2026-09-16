







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



16日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは吉村貢司郎投手を一軍登録から抹消した。



吉村は2022年ドラフト1位で東芝からヤクルトに入団したプロ4年目右腕。2年目の2024年には23試合に登板し、自己最多の9勝をマーク。



昨季も22試合で8勝6敗、防御率3.05を記録するなど、先発ローテーションの一角を担ってきた。



しかし、今季はここまで20試合に登板し、4勝12敗、防御率4.98と苦戦。110回1/3を投げて87三振を奪った一方、被本塁打は自己ワーストの21本に上り、失点がかさむ登板も目立っていた。



前日15日に神宮球場で行われた広島東洋カープ戦では、中4日で先発。初回に先頭打者への四球から3点を失うと、2回にも中村奨成選手に2ランを浴びるなど3失点。



2回5安打6失点（自責点3）、49球で降板し、今季12敗目を喫した。



直近4登板はいずれも6失点以上で、計25失点。6月19日の広島戦を最後に白星から遠ざかっており、立て直しのきっかけをつかめないまま、翌16日に登録抹消となった。



今季は開幕投手も任され、シーズン序盤にはローテーションを支えていた右腕だけに、再び本来の投球を取り戻せるか。ここからの立て直しが注目される。





































【動画】オープン戦は好調も…吉村貢司郎の奪三振シーン

DAZNベースボールの公式Xより













これが開幕投手の底力



吉村貢司郎ピンチを三振に斬る



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【了】