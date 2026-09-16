楽天は、9月19日（土）に行われるソフトバンク戦に、アイドルグループ・乃木坂46の野球好きメンバーで結成されたユニット「乃木坂野球部」が来場することを発表した。

今回の来場は、同ユニットの楽曲『パシフィック・リーグに連れてって』が「2026 パーソル パ・リーグ公式コラボソング」に起用されたことを記念して実現したもの。

当日は、セレモニアルピッチや試合前パフォーマンスが行われるほか、イニング間のイベントにもメンバーが登場し、球場を盛り上げる予定だ。

また、球場ではコラボ企画として、メンバー自身が選んだカラーをあしらった「MyHEROタオル」などの限定グッズを販売。さらに、メンバーがプロデュースしたオリジナルグルメも提供されるという。

＜ 9/19（土）「乃木坂野球部」来場 概要＞



■日時：9月19日（土）福岡ソフトバンクホークス戦［14:00試合開始］

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■出演イベント

・11:30頃 EAGLE STAGEミニトークショー（全メンバー）

※EAGLE STAGE出演中は撮影禁止

・13:40頃 試合前パフォーマンス（全メンバー）

・13:45頃 セレモニアルピッチ（小川 彩さん）

・2回裏 スタジアムMC（黒見 明香さん）

・5回表終了後 バズーカタイム（小川 彩さん、金川 紗耶さん）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム（柴田 柚菜さん、瀬戸口 心月さん、長嶋 凛桜さん）

・7回表終了後 楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン（全メンバー）

■乃木坂野球部 プロフィール

小川 彩さん・金川 紗耶さん・黒見 明香さん・柴田 柚菜さん・瀬戸口 心月さん・長嶋 凛桜さんの6名からなる、乃木坂46の野球好きのメンバーが集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に幅広い発信をしている。