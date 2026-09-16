







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季後半戦で、主力の一人であるテオスカー・ヘルナンデス外野手が長らく打撃不振に苦しんだ。9月に入ってからは、それまでとは別人のような活躍を見せているが、ようやく復活を果たしたといってもいいかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のテオスカーは開幕から5月までは打撃好調だったが、同月末に左太もも裏の張りを理由にIL入り。翌6月末に戦線復帰したが、7月は月間打率.184、8月も同.239と精彩を欠いていた。



一方、9月は日本時間16日終了時点で12試合、打率.405、2本塁打、14打点と、過去2か月のうっぷんを晴らすかのような好成績をマーク中。直近2試合連続で本塁打を放つなど、ますます調子を上げそうな気配を漂わせている。



そのテオスカーについて、同メディアは「ドジャースにとって絶好のタイミングで、テオスカーの打撃が絶好調となっている。チームはスーパースターの大谷やアンディ・パヘス外野手がIL入りしており、フレディ・フリーマン内野手も膝を痛めている。こうした故障者の存在によって、彼の打撃はさらに重要なものとなっている」と言及。



続けて、「チームは彼がポストシーズンにも勢いを持ち込んでくれることを期待している。この調子を維持できれば、ワールドシリーズ（WS）3連覇の可能性を左右する重要な役割を担うはずだ」と期待を寄せている。











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