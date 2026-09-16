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16日のプロ野球公示で、阪神タイガースは福島圭音選手を一軍登録から抹消した。



福島は2023年育成ドラフト2位で白鴎大から阪神に入団したプロ3年目外野手。



昨季はウエスタン・リーグで33盗塁を記録し、盗塁王を獲得。俊足を武器にアピールを重ね、今季3月30日に支配下選手契約を結んだ。



一軍初出場を果たした今季は、ここまで70試合に出場し、打率.230、0本塁打、4打点、6盗塁をマーク。走塁だけでなく打席でも経験を積んできた。



ただ、7月20日の横浜DeNAベイスターズ戦を最後に先発出場から遠ざかり、代打や代走での起用が続いていた。



一方、今季のファームでは19試合に出場し、打率.322、7盗塁を記録。59打数19安打に加えて12四球を選び、出塁率.444と、塁に出る力も示している。



一軍で出場機会を広げるには、代走での貢献に加え、自ら出塁して足を生かす場面も増やしたい。ファームで示している打撃と選球眼を一軍での結果につなげ、再び先発起用を任される存在を目指す。





















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