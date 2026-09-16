中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー（写真：産経新聞社）


　


中日ドラゴンズ 最新情報

　16日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズはJ.ボスラー選手を一軍登録から抹消した。
 


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　ボスラーは2025年に中日へ加入した来日2年目の外野手。来日1年目の昨季は122試合に出場し、打率.261、13本塁打、58打点をマーク。二塁打も33本を放つなど、長打力を発揮して打線の一角を担った。
 
　今季はここまで88試合に出場し、打率.187、8本塁打、20打点を記録。一発を放つ場面はあるものの、出塁率.240、長打率.319と、昨季の数字には届いていなかった。
 
　一方、今季のファームでは17試合に出場し、打率.246、3本塁打、6打点をマーク。57打数14安打のうち7本が長打で、長打率は.474を記録している。
 
　前日15日に甲子園球場で行われた阪神タイガース戦では、ベンチ入りメンバーから外れていた。
 
　この阪神3連戦の初戦では4番を任されていたが、シーズン最終盤を前に戦列を離れることとなった。再び打席に立てる状態を取り戻すことが求められる。
 

　

 
　




  


　


【動画】一発回答！ボスラーの豪快ホームラン
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 


闇夜が照らされる

スタメン起用に一発回答
ボスラーが同点ホームラン

⚾️中日×広島

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)


 
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