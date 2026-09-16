







中日ドラゴンズ 最新情報



16日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズはJ.ボスラー選手を一軍登録から抹消した。







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ボスラーは2025年に中日へ加入した来日2年目の外野手。来日1年目の昨季は122試合に出場し、打率.261、13本塁打、58打点をマーク。二塁打も33本を放つなど、長打力を発揮して打線の一角を担った。



今季はここまで88試合に出場し、打率.187、8本塁打、20打点を記録。一発を放つ場面はあるものの、出塁率.240、長打率.319と、昨季の数字には届いていなかった。



一方、今季のファームでは17試合に出場し、打率.246、3本塁打、6打点をマーク。57打数14安打のうち7本が長打で、長打率は.474を記録している。



前日15日に甲子園球場で行われた阪神タイガース戦では、ベンチ入りメンバーから外れていた。



この阪神3連戦の初戦では4番を任されていたが、シーズン最終盤を前に戦列を離れることとなった。再び打席に立てる状態を取り戻すことが求められる。

































【動画】一発回答！ボスラーの豪快ホームラン

DAZNベースボールの公式Xより

















闇夜が照らされる



スタメン起用に一発回答

ボスラーが同点ホームラン



⚾️中日×広島

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【了】