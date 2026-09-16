







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智選手は15日、本拠地・横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に「4番・一塁」で先発出場。NPB通算250号となる第18号ソロホームランをかっ飛ばした。



2回、3番の佐野恵太選手が3ランホームランを放ち、6点リードで迎えた第2打席。巨人先発の戸郷翔征投手が投じた初球、145キロの直球を捉えた。高々と舞い上がった打球は、DeNAファンが待つ右翼スタンドに吸い込まれた。



節目の一発は、プロ野球史上71人目の通算250本塁打。2010年10月7日、同じ横浜スタジアムで放った1号から、米球界での4年間を挟んでNPB13シーズン目で到達した。



横浜スタジアムでの本塁打はこれで148本となり、二軍監督の村田修一氏が持っていた147本を抜いて同球場の単独最多となった。



2009年ドラフト1位で横浜高から入団した筒香選手は、2016年に44本塁打、110打点で本塁打王と打点王の2冠を獲得。



2020年からアメリカでプレーし、2024年にDeNAへ復帰した。復帰後は2024年7本、2025年20本、今季18本と3年間で45本塁打を積み重ねた。



今季は6月終了時点で3本塁打にとどまっていたが、7月以降は15本と急上昇。



この日は1回にも8球粘って四球を選び、7回には中前へ適時打。本塁打と合わせて2打点を挙げた。前日の3安打に続き、直近2試合で5安打と状態は上向いている。



DeNAは17安打13得点で13-2と大勝し、今季最長の7連勝。5月15日以来となる貯金生活に入り、2位の巨人とのゲーム差を5に縮めた。































【動画】初球を一振り！筒香嘉智が右翼席へ高々と運んだNPB通算250号がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













横浜に輝く大砲



筒香嘉智

NPB通算250号ホームラン



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【了】