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千葉ロッテマリーンズの山口航輝外野手は15日、エスコンフィールドで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。9回に今季30号となる勝ち越しソロ本塁打を放った。



6-6の同点で迎えた9回、先頭で打席に入った山口は、この回から登板した日本ハム・柳川大晟と対戦。直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。終盤に追いつかれた直後、ロッテに再びリードをもたらす一発となった。



山口は6回にも田中晴也から29号2ランを放っており、2打席連続本塁打で30号に到達。ロッテの日本人選手によるシーズン30本塁打は、1986年に50本を放った落合博満以来40年ぶりとなった。さらに26歳シーズンでの30本塁打は球団最年少記録となる。



試合はロッテが5回に安田尚憲の走者一掃の適時二塁打で逆転。6回に山口の29号2ランでリードを広げたが、日本ハムも粘りを見せ、8回に万波中正の21号ソロで6-6の同点に追いついた。それでも9回、山口がこの日2本目となる30号ソロを放って勝ち越し。ロッテが7-6で乱打戦を制した。



































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DAZNベースボールの公式Xより













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「見たか‼️これがロッテのロマン山口や‼️」



山口航輝 第30号ホームラン



ラフ＆ベースボール（日本ハム×ロッテ）

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