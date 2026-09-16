







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの佐野恵太外野手は15日、本拠地・横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に「3番・左翼」でスタメン出場。2回に今季8号となる3ラン本塁打を放った。



DeNAが4-1とリードして迎えた2回、先頭の度会隆輝が相手の失策で出塁すると、続く牧秀悟が中前打を放って無死一、二塁。ここで佐野が巨人先発・戸郷翔征と対戦した。カウント2-1からのストレートを捉えると、打球は右翼スタンド中段へ飛び込む3ランとなり、DeNAがリードを7-1まで広げた。



打球速度は170キロ、打球角度は28度、推定飛距離は121メートルを計測した。



佐野は「コンパクトに良い感覚で振り切ることができました。良い結果に繋がり良かったデスターシャ！」とコメント。大粒の汗を流しながら一発を振り返った。



佐野はこの一発だけにとどまらず、3回には中堅への適時二塁打、5回にも中前打を放った。この日は本塁打を含む3安打4打点と打線をけん引。打率も.270まで上昇した。



9月はここまで打率.344、2本塁打、10打点と安定した打撃を続けている。



DeNAは初回に牧の26号ソロなどで4点を奪って逆転すると、2回には佐野の3ランに続いて筒香嘉智の18号ソロ、蝦名達夫の5号ソロも飛び出し、一挙5得点。17安打13得点で巨人に13-2と大勝し、連勝を「7」に伸ばした。

































【動画】右翼席中段にぶち込む！佐野恵太の8号がこちら

DAZNベースボールのXより













完璧な一撃



佐野恵太 第8号ホームラン

ライトスタンドのファンの元へ



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【了】