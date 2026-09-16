







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの牧秀悟内野手は15日、本拠地・横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に「2番・二塁」でスタメン出場。初回に今季26号となる同点ソロ本塁打を放った。



巨人に1点を先制された直後の初回、1死走者なしで牧が第1打席へ。巨人先発・戸郷翔征のフォークを捉えると、打球は左翼スタンドへ飛び込み、すぐさま1-1の同点に追いついた。



打球速度は170キロ、打球角度は25度、推定飛距離は113メートルを計測した。



牧は前日14日の巨人戦でも25号ソロを放っており、これで2試合連続本塁打。今季26本塁打とし、自身初となるシーズン30本塁打まであと4本に迫った。15日終了時点ではリーグ3位の本塁打数となっている。



この日は6打数2安打1本塁打1打点。今季成績は95試合で打率.289、26本塁打、67打点となった。



DeNAは牧の一発で追いつくと、林琢真と古市尊の適時打などで初回に4点を奪って逆転。2回には佐野恵太の8号3ラン、筒香嘉智の18号ソロ、蝦名達夫の5号ソロが飛び出すなど打線が爆発した。17安打13得点で巨人に13-2と大勝し、連勝を「7」に伸ばした。

































【動画】これが速度170キロの打球！牧秀悟の26号弾がこちら

DAZNベースボールのXより













変化球を逃さない



大台まであと4本

牧秀悟 第26号ホームラン



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【了】