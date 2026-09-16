







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノー選手は15日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「4番・一塁」で先発出場。勝ち越しとなる貴重な第22号2ランホームランを放った。







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6回、同点の1死一塁で迎えた第3打席。阪神4番手の石井大智投手が投じた5球目、151キロの直球を強振した。強烈な快音を残した打球は、左中間スタンド最前列に飛び込んだ。



石井投手は昨季から日本記録となる52試合連続無失点を続けていた阪神の切り札。サノー選手はこの日が初対戦だったが、初球から積極的に振りにいき、今季1点も許していなかった右腕から失点を奪った。



サノー選手は4回にも無死二、三塁の場面で遊ゴロを放ち、先制点をたたき出していた。この日は同点に追いつかれた直後の勝ち越し弾と合わせて3打点。チームの4得点のうち3点を4番が稼いだ形だ。



9月はこの試合前まで10試合で33打数5安打、本塁打1本と当たりが止まっていた。



それでも一塁に走者を置いた場面では今季62打数22安打、打率.355、8本塁打と勝負強さを見せており、この日もその形から一振りで試合を動かした。甲子園では自身初の本塁打となった。



中日はこの試合を4-1で制し、甲子園での阪神3連戦を3連勝で終えた。



同カードの3連勝は1998年以来、28年ぶりのこと。首位を走る阪神との今季最終戦を、来日1年目の4番の一発で締めくくった。

































【動画】151キロ直球を左中間最前列へ！サノーが放った勝ち越しの第22号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













竜の大砲が打ち砕いた



サノー 石井大智からの一発！

勝ち越しとなる第22号ツーラン！



⚾️阪神×中日

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【了】