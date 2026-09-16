







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手は15日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。5回に今季17号となる3ラン本塁打を放った。



ソフトバンクが1点をリードして迎えた5回、1死から正木智也が中堅への二塁打で出塁すると、近藤健介が死球を受けて一、二塁。ここで柳田が打席に入った。



オリックス先発のショーン・ジェリーが投じた低めのスライダーを捉えると、打球は右翼スタンドへ飛び込んだ。リードを4点に広げる一発となった。



柳田は「チャンスで回してもらったので何とかしようと思いました。少しバットの先でしたが、いいスイングができました」と振り返り、「大きい追加点となるホームランになって良かったです」とコメントした。



柳田はこれで直近5試合で4本塁打。夏場から状態を上げていたベテランが、優勝争いの最終盤で一気にアーチを量産している。



ソフトバンクは4回に柳町達の適時二塁打で先制すると、柳田の3ランで突き放し、6回にも1点を追加。終盤にオリックスの反撃を受けたものの、5-3で逃げ切った。先発のモイネロは6回3安打2失点で今季5勝目。杉山一樹が33セーブ目を挙げた。



チームは今季最長タイの7連勝。2位・西武が楽天に敗れたため、リーグ3連覇への優勝マジックは「3」に減った。

































【動画】エグすぎる当たり…柳田の17号ホームランがこちら

DAZNベースボールのXより













蘇った千両役者



チーム最年長 柳田悠岐

モイネロに捧げる追加点！

第17号スリーランホームラン！



⚾️オリックス×ソフトバンク

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【了】