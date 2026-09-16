







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープの中村奨成選手は15日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・中堅」で先発出場。今季第1号となる2ランホームランを放った。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







2回、2死一塁で迎えた第2打席。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手が投じた初球のカーブを完璧に捉えて、広島ファンが待つ左翼スタンドに突き刺した。



中村選手は広島県出身で、広陵高から2017年ドラフト1位で入団した27歳。非凡な打撃センスを誇る外野手で、昨季は主に1番打者として自己最多の104試合に出場し、打率.282、9本塁打をマークした。



しかし、今季は一軍で打率が上がらず、7月3日に登録を抹消。ファームで調整を続け、4日に約2カ月ぶりの昇格を果たしていた。



再昇格後はバットが振れており、9日の阪神タイガース戦で4安打、13日のヤクルト戦では二塁打3本を含む3安打と量産。



この日は本塁打のほかに二塁打も放って5打数2安打3打点とし、直近6試合では25打数9安打の打率.360と状態を上げている。



プロ9年目の今季は41試合目でようやく出た1号。試合は9-4で広島が勝利し、今季5打点のうち3打点をこの試合で稼いだ地元出身の外野手が、終盤戦の打線に厚みを加えている。































【動画】初球のカーブを完璧に捉えた！中村奨成の待望の今季第1号2ランホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













お待たせしました



ライナーで一直線

中村奨成 今シーズン第1号ホームラン



⚾️ヤクルト×広島

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】