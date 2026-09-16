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読売ジャイアンツの平山功太選手は15日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・右翼」で先発出場。今季2度目となる第3号先頭打者本塁打を放った。







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初回、プレーボール直後の第1打席。DeNA先発の東克樹投手が投じた2球目のツーシームを力強く捉えて、逆方向の右翼スタンドに叩き込んだ。



平山選手は瀬戸内高から独立リーグのベイサイドリーグ・千葉を経て2023年育成ドラフト7位で入団した22歳。



プロ3年目の今季4月に支配下登録を勝ち取り、5月に左太もも裏の肉離れで離脱するまで一軍で存在感を示した。



ファームでは12日のくふうハヤテベンチャーズ静岡戦で満塁本塁打を放つなど状態を上げ、前日14日に一軍へ再登録されたばかりだった。



昇格翌日の初スタメンで、この日リーグ2位の11勝目を挙げた東投手から放った一発。



先頭打者本塁打は5月19日の東京ヤクルトスワローズ戦以来で、一軍通算3本塁打のうち2本が初回先頭での一発となった。この日は5打数2安打で、今季の打率を.271としている。



試合は2-13で大敗したが、優勝争いの中で若手が初回から流れをつくった。



走攻守そろった育成出身の3年目が、1番での起用にいきなり応えてみせた。



































【動画】それが入る…？！平山功太が放った逆方向への先頭打者本塁打がこちら



DAZNベースボールのXより





若武者の笑顔



2球目を逆方向へ

平山功太 先頭打者本塁打



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【了】