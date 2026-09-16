







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのタイラー・グラスノー投手は、マイアミ・マーリンズ戦で序盤から安定感を欠き、2試合連続で失点4を喫した。投球間に身体を伸ばしたり、しゃがみ込んだりする姿も見られ、状態に不安が生じている。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



グラスノーは初回から落ち着かない様子を見せ、満塁のピンチを無失点で切り抜けたものの、25球を要した。過去に背中の問題で長期離脱していたこともあり、身体の状態を懸念する声も出た。



グラスノー本人は故障の影響を否定し、問題はメカニクスにあると説明した。投球時のタイミングが合わず、すべての球種で感覚が少しずつずれていたという。



直近2試合の先発登板ではいずれも失点4を喫し、その間に7個の四球を与えている。本人も現在は良い感覚を探しながら調整している段階だと認めている。



状態に不安があるグラスノーについて、デーブ・ロバーツ監督は「長期化するような問題だとは思わない。移動の疲れなのか、あるいは彼は明らかに体格の良い選手で、体の動きの要素が多いからだ。そのバランスが少し崩れてしまうと、すべてを調和させるのが難しくなる」と言及した。



大谷翔平選手が負傷者リスト（IL）に入っていることもあり、ドジャースにとってグラスノーの離脱は避けたいところだ。ポストシーズンを見据えれば、決して無理を強いることなく、コンディションの維持を最優先とすることが賢明と言えそうだ。











【関連記事】





















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】