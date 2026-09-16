







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの田中陽翔内野手は15日、本拠地・神宮球場で行われた広島東洋カープ戦に「8番・二塁」でスタメン出場。3回にプロ初本塁打を放った。



5点を追う3回、先頭でプロ58打席目となる打席に入った田中は、広島先発・鈴木健矢と対戦。直球をフルスイングで捉えると、打球は逆方向の左翼スタンドへ飛び込み、プロ2年目で待望の一発を放った。



田中はこの日、一軍登録されたばかり。第1打席でいきなり結果を残すと、5回の第2打席では四球を選び、この日は2打数1安打1本塁打1打点、2四球だった。



田中は健大高崎高から2024年ドラフト4位でヤクルトに入団した20歳。プロ2年目の今季は23試合に出場し、打率.222（45打数10安打）、1本塁打、4打点を記録している。



ヤクルトは初回に3点、2回にも3点を失い、序盤で6点を追う展開となった。それでも2回に丸山和郁の3号ソロ、3回に田中のプロ初本塁打で反撃。5回にも2点を返して6-4まで迫ったが、9回に広島に3点を奪われ、4-9で敗れた。

































【動画】衝撃の逆方向弾！田中陽翔のプロ初本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













若燕が翔ぶ



フルスイングで逆方向へ

田中陽翔 プロ初ホームラン㊗️



⚾️ヤクルト×広島

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【了】