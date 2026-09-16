







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの渡邉陸捕手は15日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたオリックス・バファローズとのファーム戦に出場。4回に今季ファーム4号となる先制2ラン本塁打を放ったが、“幻の一発”となった。



両軍無得点で迎えた4回、ソフトバンクは2死から廣瀨隆太が四球を選んで出塁。続く渡邉はオリックス先発・齋藤響介に対し、カウント2-1から捉えた打球を中堅方向へ運び、バックスクリーン横へ飛び込む2ランとした。



しかし、雨脚が強まり、ソフトバンクが攻撃していた4回途中で試合は中断。そのまま降雨ノーゲームとなり、渡邉の4号本塁打は“幻の一発”となった。



渡邉は、神村学園高から2018年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団した25歳。今季は一軍でも15試合に出場し、打率.229、1本塁打、2打点を記録している。

































【動画】バックスクリーン右に！渡邉陸の“幻の一発”がこちら

DAZNベースボールのXより













雨を切り裂いた



渡邉陸 自慢のパワーを披露！

第4号ツーランホームラン！



⚾オリックス×ソフトバンク（ファーム）

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【了】