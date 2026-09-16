トッテナムを下したリヴァプール [写真]=Getty Images

　カラバオ・カップ3回戦が15日に行われ、リヴァプールとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

　両チームともにリーグ戦からメンバーを入れ替えたなか、リヴァプールに所属するMF遠藤航はこの試合もベンチスタートとなった。

　試合は21分にアレクシス・マック・アリスターのコースを突いた華麗なシュートでリヴァプールが先制に成功して前半を折り返すと、54分にはペナルティエリア内でパスを受けたコーディ・ガクポが右足を一閃。強烈なシュートをゴール右隅に突き刺してリードを2点に広げた。

　リーグ戦ではクラブ史上初となるシーズン開幕4試合連続で無得点に終わっているトッテナム・ホットスパーは、69分にコーナーキックからコナー・ギャラガーが頭で合わせ、1点を返した。

　それでも、90＋1分にはペナルティエリアの外からドミニク・ソボスライが強烈なロングシュートを叩き込んでダメ押しゴールをマーク。このまま3－1で試合は終了し、リヴァプールが4回戦に進出した。なお、ベンチ入りした遠藤はこの試合も出場機会はなかった。

【スコア】
リヴァプール　3－1　トッテナム・ホットスパー

【得点者】
1－0　21分　アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）
2－0　54分　コーディ・ガクポ（リヴァプール）
2－1　69分　コナー・ギャラガー（トッテナム・ホットスパー）
3－1　90＋1分　ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

【ハイライト動画】ソボスライが圧巻の一撃