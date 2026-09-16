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【楽 4-0 ロ】
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試合終了
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OUT
5番 安田 尚憲 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 6番 小深田 大翔
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OUT
8番 太田 光 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 繁永 晟 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 村林 一輝 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
1番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 宮崎 竜成 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 YG安田 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 井上 広大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 安田 尚憲 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 小郷 裕哉 に代わって 9番 吉野 創士
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OUT
守備交代：センター 吉野 創士 に代わって 2番 辰己 涼介
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OUT
2番 小郷 裕哉 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
9番 吉野 創士 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 毛利 海大 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 山口 航輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 太田 光 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 繁永 晟 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 村林 一輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 山﨑 剛 に代わって 8番 宮崎 竜成
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OUT
9番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 井上 広大 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 小郷 裕哉 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 吉野 創士 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
8番 太田 光 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 繁永 晟 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 山口 航輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 村林 一輝 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 YG安田 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 安田 尚憲 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 吉野 創士 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 サードゴロ 1アウト
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OUT
楽4-0ロ
7番 繁永 晟 センターヒット 楽天得点！ 楽 4-0 ロ 3アウト
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OUT
楽3-0ロ
6番 村林 一輝 ファースト送りバント 楽天得点！ 楽 3-0 ロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
楽2-0ロ
5番 YG安田 レフトヒット 楽天得点！ 楽 2-0 ロ ランナー：1、3塁
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OUT
楽1-0ロ
4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ロ ランナー：2、3塁
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OUT
3番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー小郷 裕哉 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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