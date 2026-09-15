







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンが近づく中で大谷翔平選手を15日間の負傷者リスト（IL）に入れた。最短復帰は9月下旬となり、もっと早くIL入りにすべきだったとの声が強い。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は二刀流選手として登録されているため、通常の野手に適用される10日間ではなく15日間のIL入りとなる。最短復帰日は9月23日（同24日）で、ワイルドカードシリーズ開幕は9月29日（同30日）、地区シリーズは10月3日（同4日）に始まる。



ロバーツ監督は今回の判断について、球団としてもっと早く大谷をILへ入れておけばよかったとの後悔も口にしている。状態を見ながら起用を続けたものの、最終的にはまとまった休養が必要との結論に至った。



ポストシーズンを目前に控える中で、大谷を無理に出場させ続けるよりも、適切な治療と休養の時間を与えることは重要だ。



大谷のIL入りについて、クックストン氏は「彼は現在、球団と7億ドル（約1076億円）の契約を結んでいる。慎重を期すなら、おそらく1週間前に決断すべきだっただろうが、彼自身は可能な限りプレーしたいと考えていた」と言及した。



たとえ選手自身がプレーを望んでいても、今回のように怪我が長期化してしまっては本末転倒だ。今は何よりもコンディションの回復に専念し、ポストシーズンに万全の状態で臨むことが最善の道と言えそうだ。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】