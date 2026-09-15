







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、マイアミ・マーリンズと戦い4-6で敗れた。この試合ではベテランのミゲル・ロハス内野手が右肩を痛めるアクシデントに見舞われたが、本人は強行出場を強く希望しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦に「8番・二塁」でスタメン出場していたロハスは、3-0とドジャース3点リードで迎えた8回裏1死の場面で、中前へ抜ける当たりに対してダイビングキャッチを敢行。このプレーで右肩を痛め、9回に代打を送られ交代となった。



同メディアによると、ロハスは試合後に「今はかなり痛みがある。しっかり治療を受けて、医師やメディカルスタッフが何と言うか確認する。おそらく注射を打つことになると思いますが、これは自分にとって初めてのことではない。以前にも痛みを抱えながらプレーしたことがあるが、あの場所に感じた感覚からすると、右肩にある関節唇の損傷が少し大きくなったのかもしれない」と、古傷が悪化した感覚があると説明。



それでも、「今はロースターに残り、スタメンに入り続けるためなら、できることは何でもする時期だ。多少の問題なら抱えながらでもプレーする。これでしばらく離脱することになるとは思っていない」と、出場には問題ない旨を強調したという。











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