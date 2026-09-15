









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。15日、プロ志望届の提出者が公示され、関西創価の那須英翔投手が志望届を提出した。







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那須は182センチ、87キロの体格から最速143キロのストレートを投げ込むプロ注目の右腕。多彩な変化球を操り、打者に向かっていく強気な投球を持ち味とする。



関西創価では1年夏から背番号「20」でベンチ入りし、同年秋から背番号「1」を背負った。



大きな転機となったのは2年秋。大阪桐蔭戦で2回2/3を7安打7失点と打ち込まれたことをきっかけに練習への取り組みを見直し、その後は球速も約5キロアップ。最速143キロまで伸ばし、ドラフト候補としてプロからも注目を集める存在となった。



高校最後の夏は、大阪大会3回戦で今春の府大会王者・履正社と対戦。先発した那須は初回に1点を失ったものの、その後は強力打線を相手に粘りの投球を披露した。



9回まで1失点に抑え、1-1のまま延長タイブレークに突入。延長10回、無死一、二塁から連打を浴びて満塁とされると、最後は117球目のチェンジアップを中前へ運ばれてサヨナラ負け。



それでも9回0/3を6安打、7奪三振、2失点（自責点1）と好投し、今夏の甲子園にも出場した強豪を最後まで苦しめた。



甲子園出場こそ叶わなかったものの、最後の夏に強豪相手の力投で存在感を示した右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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