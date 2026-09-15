









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。15日、プロ志望届の提出者が公示され、滝川二の内海皇城投手が志望届を提出した。







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内海は174センチ、81キロの右腕。最速143キロの切れのあるストレートと変化球を織り交ぜた投球を持ち味とする。



高校では下級生時から頭角を現し、2年春には背番号「1」を背負った。同学年の最速145キロ右腕・藤本絆那とともに投手陣の中心を担い、互いに競い合いながら成長。最終学年ではプロからも注目される“ダブルエース”を形成した。



高校最後の夏となった今夏の兵庫大会では、兵庫工との4回戦に先発。5回まで無失点に抑え、打線も5点を奪って試合を優位に進めた。



チームは一時逆転を許したものの、9回に追いつくと延長10回タイブレークの末、9-8でサヨナラ勝ちを収めた。



続く東播磨との5回戦では、2点を追う6回から2番手として登板したが、チームは2-3で敗戦。甲子園出場には届かなかった。



最速143キロのプロ注目右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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